Sylvie et Charlotte sont les nouvelles propriétaires de Baboüsh 17 rue au Change à Chalon centre-ville

Mère et fille dans la vie, Sylvie et Charlotte ont sauté le pas de la reconversion professionnelle.

Auparavant cadre de santé au CH William Morey pour Sylvie et professeure de mathématiques pour Charlotte, ces 2 passionnées de déco et de mode ont racheté le magasin Baboüsh à Leslie Saada.



Après une semaine de fermeture pour effectuer quelques petits travaux et agencer la boutique à leur guise, elles ont rouvert les portes de Baboüsh mardi 26 septembre dernier.



C’est avec grand plaisir que chalonnaises et chalonnais peuvent retrouver les marques de prêt-à-porter Yaya et American Vintage, la marque Kartell côté déco, entre-autres… mais aussi découvrir les jeans Reiko, les baskets Vanessa Wu, le linge de lit Harmony, les créations artisanales françaises (bougies, fleurs séchées, parfums d’ambiance…) de « La Famille de Camomille », entreprise située à côté de Dijon… et bien d’autres articles.



Baboüsh - 17 rue au Change - 71100 Chalon/Saône - 09 81 89 50 73





CJ