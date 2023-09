De nombreux fans dès 19h à la librairie spécialisée Hero Manga pour la Nuit ‘One Piece’

Vendredi 29 septembre, de 19h à minuit, à la librairie Hero Manga, située 2 rue au Change à Chalon-sur-Saône, la Nuit ‘One Piece’ rencontrait, dès le début de l’événement, du succès. Wendy et Maxime, les gérants de cette librairie spécialisée, étaient heureux d’accueillir les fans venus nombreux pour cette soirée exceptionnelle mise en place pour fêter la sortie du tome 105 de 'One Piece', Ed. Glénat. Organisée dans les points de vente participant en France mais aussi dans les francophones voisins, des jeux et des animations étaient également proposés.

