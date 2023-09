Inauguration de la 87ème édition de la Foire du Grand Chalon - Un lancement aux couleurs ‘d’Amérique Latine’

Avec 139 exposants la foire du Grand Chalon prend à nouveau de l’ampleur. Le photoreportage info-chalon.com !

Vendredi 30 septembre à partir de 11 heures 30, se déroulait la cérémonie officielle de l’inauguration de la 87ème édition de la Foire du Grand Chalon avec comme invité d’honneur l’Amérique Latine .

Une cérémonie d’inauguration qui se déroulait en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Marie Mercier, sénatrice, de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, d’Elisabeth Roblot, 10ème Vice-présidente du conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances, Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, des conseillers et conseillères municipaux chargée de Mission, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Alain Rousseau Pailley, Elu de l’opposition, Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, Florence Capelli, Directrice Générale de l’Office du Tourisme, des présidents des associations Chalon Centre Commerces, Stéphane Duplessis et Laëtitia Leclercq…

Après avoir coupé le ruban de l’inauguration,

Les autorités étaient guidées par Dominique Boisselot, animateur de la foire en compagnie de la troupe El Mariachi Valdes.

S’en suivait, le tour des stands par les autorités,

Un passage sur le stand des invités d’honneur : Une Hacienda reconstituée

Et la traditionnelle cérémonie des discours :

Extrait du discours de Monsieur Bernard Maréchal, Président de la Foire : « Mesdames et Messieurs, chers amis, le Comité des Foires vous remercie de votre présence pour l’inauguration de cette 87ème édition de la foire devenue au fil du temps la Foire du Grand Chalon. Le Conseil d’Administration et les membres du Comité sont heureux de voir se concrétiser les efforts de toute une année. C’est près de 3000 m2 qui ont été ajoutés aux 4 500 des bâtiments existants pour présenter un véritable panel de ce que peut proposer une foire en réunissant économie et convivialité. Plus de 130 exposants nous ont fait confiance et nous les en remercions. Cette année, l’invité d’honneur est l’Amérique Latine présente par ses produits et sa musique typique dans un espace de 500 m2. Nous sommes de ceux encore très nombreux qui sont persuadés que la Foire a toujours et encore pour longtemps sa place dans le paysage économique et ce malgré les nouvelles possibilités d’achats. Rien ne remplacera le contact, l’échange entre fournisseurs et clients de la Foire sans la partie convivialité et la restauration. Cette année, 6 restaurants à thème seront présents à l’espace Gilbert Monvoisin. La Foire ne serait pas non plus la Foire sans la partie animations : chaque jour en plus des soirées musicales, de nombreuses démonstrations seront présentées par des associations de Grand Chalon que nous souhaitons mettre en valeur. Nous avons également un partenariat avec l’association Chalon Centre Commerces avec lequel nous offrirons chaque soir 150 euros d’achats valables dans les commerces adhérents à cette association. Comme vous avez pu le constater, la mobilité électrique est présente cette année dans un espace dédié. Aux côtés du Grand Chalon et grâce aux matériels mis en place par le service concerné, un geste citoyen, et non pas un effort, est demandé à l’ensemble des exposants mais également aux visiteurs pour le tri des déchets durant les 10 jours. C’est bon pour notre planète mais aussi pour nos impôts de demain. Cette Foire sera donc une foire éco-responsable où donc tout est réuni pour faire passer un excellent moment aux visiteurs et aux exposants. Mais rien ne serait possible sans l’aide du Grand Chalon et de la ville de Chalon à qui nous adressons nos plus vifs remerciements sans oublier leurs différents services avec lesquels nous sommes en relation. Les exposants et les membres bénévoles du Comité des Foires sont prêts à vous accueillir nombreuses et nombreux à cette 87ème édition de la Foire du Grand Chalon. Bonne Foire à toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention ! ».

S’en suivait les discours de Gilles Platret,

Sébastien Martin,

Marie Mercier,

Louis Margueritte,

Olivier Tainturier

Clin d’œil au stand de l’association de la course la Chalonnaise présente sur la Foire avec la présence de sa marraine Alexandra Guillaumé,

Au stand des champagnes Vallade ,

Au stand de restauration d’Amérique Latine,

Au stand du Rallye Bourgogne Côte chalonnaise

A un stand qui devrait attirer l’attention !

