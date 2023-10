Il a soufflé un vent de renouveau durant l’été 2023 au sein de l’agence IMMO de France CARTALLIER !

Début juin 2023, Marlène LOUIS a pris ses fonctions de nouvelle directrice au sein de l’agence IMMO de France CARTALLIER puis, dans la foulée, les locaux situés 9 place de l’Obélisque au centre de Chalon/Saône, ont été rafraîchis : remise en peinture des murs, remplacement des éclairages, aménagement de rangements et d’espace d’accueil pour que chacun profite de plus de luminosité, de plus de convivialité ; clients et collaborateurs.

Et ce n’est pas tout !



Les couleurs vives de la nouvelle charte visuelle : Bleu pour la Transaction, Jaune pour la Location, Mauve pour la Gérance Locative et Vert pour le Syndic, le nouveau logo, le changement des enseignes et vitrines… rien n’a été oublié ou plutôt tout a été pensé pour moderniser et dynamiser l’agence IMMO de France CARTALLIER !



Du changement oui, mais pas au niveau de l’éthique du Cabinet Cartallier : l’agence tient à rester une entreprise locale de proximité !



Tout est fait pour améliorer la qualité de services, la relation humaine et la communication avec la clientèle : développement de nouveaux outils (outil de gestion des incidents entre autres), mise en place de la dématérialisation (signature électronique…), formation des collaborateurs aux nouveaux outils, à la réglementation et aux conseils à apporter à la clientèle…

Nonobstant tous ces changements, l’équipe Cartallier est composée de collaborateurs et collaboratrices particulièrement fidèles, présents pour la majorité depuis plusieurs années, voire décennies.

Ainsi nous retrouvons : Anne Laure, Karine, Lucile, Julie, Laetitia, Stéphanie et Christian en Syndic ; Cécile, Annabelle, et Marion en Location, Julie, et Christine en Gérance ; et Pascale H., Camille, Pascale L. et Annabelle en Transaction. Le tout, supervisé par Catherine JULLIEN MARTIN, directrice adjointe également présente depuis 23 ans.









IMMO de France Chalon CARTALLIER

9 Place de l’Obélisque

71100 Chalon/Saône



03 85 42 71 70



cartallierimmo@cibfca.fr



www.immodefrance-chalon.com

Publi-reportage Catherine Julien

06 46 56 34 25

cathe.julien@gmail.com