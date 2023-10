Réflexologue plantaire, Aline André propose un accompagnement en période de soins lourds contre les cancers

Aline André est installée comme réflexologue plantaire à Chalon depuis le début d'année rue Gloriette. Cette pratique de soin dite non conventionnelle permet de soulager de nombreux maux du quotidien. Après une séance, l’effet relaxant est immédiat, mais d'autres bienfaits se font sentir à plus long terme : diminution du stress et de l'anxiété, amélioration de la qualité du sommeil, apaisement des troubles émotionnels, diminution des douleurs chroniques...

Aline a en outre suivi une formation de spécialisation en oncologie pour venir en aide aux personnes souffrant de cancer.

"Le but n’est pas de guérir mais de soulager les effets secondaires des traitements lourds. Grâce à ma douceur, ma pratique et mon écoute bienveillante, j'apporte un soutien précieux aux personnes pour les aider à traverser au mieux cette épreuve "précise-t-elle.

En plus des soins au cabinet, Aline intervient en entreprise dans le cadre de la qualité de vie au travail et en milieu associatif pour son activité en oncologie.

Alinéa Bien-être

22 rue gloriette

06 51 72 46 31