Concert de guitare espagnole et sud-américaine à la Cathédrale Saint-Vincent

Robin Maxime, guitariste virtuose doté d'une profonde sensibilité donne des concerts de guitare classique et espagnole à travers toute la France. Le 15 octobre, il sera à la Cathédrale de Chalon pour vous entraîner dans un merveilleux voyage musical.

Chefs d’œuvre de la guitare espagnole, incontournables de la guitare sud-américaine... Fermez les yeux et partagez un moment les émotions et nuances intenses, puissantes ou délicates des plus grands compositeurs... Tarrega, Barrios, Bach, Albeniz, Zequinha Abreu, Sanz...

Tarif d'entrée : 13€

Tarif réduit (demandeur d'emploi, étudiant) : 7€

Gratuit -11ans

www.robinmaxime.fr