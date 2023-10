L’assemblée générale du secteur 2 Boules lyonnaises a eu lieu à Châtenoy le Royal le 29 septembre 2023.

L’assemblée générale a été présidée par Pascal Prudon, assistée de Virginie Prudon (secrétaire) et Christine Chevaux (trésorière).

Pascal Prudon président a présenté son rapport moral, il a demandé une minute de silence à la mémoire des amis boulistes et bénévoles disparus durant l’année sportive 2022/2023. Le président du secteur 2 a remercié le président Daniel Rebillard de Châtenoy le Royal pour l’accueil de l’AG sachant que les AG continueront à être accueillies par les associations qui prennent les qualificatifs secteur 2 en quadrette, les bénévoles du secteur bouliste n°2 et toutes les sociétés qui garantissent le bon déroulement des qualificatifs secteurs et fédéraux. Il n’a pas oublié les arbitres qui ont répondu présents lors des qualificatifs secteur et fédéraux.

Pascal Prudon a remercié très vivement les bénévoles du secteur 2 qui ont prêté main forte aux championnats de France à Mâcon.

Le président a expliqué une nouveauté pour la saison 2023/2024 avec la proposition aux clubs de participer aux réunions de secteur afin de donner leur avis et faire des actions de bénévolat (1 représentant par association). La décision prendrait effet à compter de la nouvelle saison 23/24 et les prochaines.

A la demande du président : « Est-ce que cette proposition convient et est validée par l’assemblée ? » les représentants des associations ont répondu favorablement.

Rapport de la secrétaire Virginie Prudon

4 réunions ont été tenues par le secteur n°2 pour la saison 2022-2023. Les comptes-rendus de réunion ont tous été envoyés aux présidents de club uniquement.

Décisions prises en réunion de bureau S2 : Frais d’arbitrage : 50% de prise en charge par le Secteur 2 au lieu de tout rembourser.

Elle a donné les dates des rencontres et évènements pour la saison écoulée et rappelé les dates importantes pour la nouvelle saison.

Rapport financier par Christine Chevaux trésorière

Christine Chevaux a souligné un beau bénéfice lors de l’organisation du M3 qui a permis au secteur 2 un excédent de 391.73 € pour la saison 22-23. Le secteur 2 a une trésorerie saine. Les comptes ont été vérifiés par Michel Cannard et Daniel David.

Les membres du bureau actuel sont tous en fin de mandat donc élection d’un nouveau bureau pour un nouveau mandat lors de la prochaine AG en 2024.

Pascal a invité les membres présents de chaque AS à réfléchir sur une éventuelle proposition de faire partie du bureau du Secteur 2. Des courriers seront faits par Virginie Prudon pour donner les éléments.

L’AG s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la boule de Châtenoy le Royal.

C.Cléaux