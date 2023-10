FOIRE DU GRAND CHALON - Vente solidaire de t-shirts pour Octobre Rose

Dans le cadre d'Octobre Rose, des élève de première Métiers de l'accueil du lycée Émiland Gauthey tiennent un stand de ventes de t-shirt une vente de t-shirts dont l’intégralité des fonds sera reversée à des associations. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour marquer cet engagement, le lycée Émiland Gauthey est à l'initiative de plusieurs actions dans le cadre de la campagne Octobre rose, le mois en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Ainsi, des élèves de 1ère Métiers de l'accueil du lycée tiennent un stand à la Foire du Grand Chalon.

De plus, des t-shirts rose «Octobre Rose» sont mis en vente au prix de 10 euros le t-shirt, des moustaches à 2 euros, des bracelets à 1 euro et des noeuds confectionnés avec les résidents de Roger Béduneau et l'Esquilin en dons libres.

L'intégralité de ces ventes seront réversées à des associations.

Cette année, leur professeur d'économie, Setti Messoussa, a décidé de partager le stand avec des associations comme la Ligue contre le Cancer, Toujours Femmes et Ailes Aident.

(Photos gracieusement fournies par Setti Messoussa)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati