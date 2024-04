La Famille chalonnaise offre plus de 1 000 € pour une belle cause : l’épanouissement par le sport des adultes handicapés

On le sait : depuis plus de 100 ans, l’association entièrement bénévole La Famille chalonnaise œuvre à faire du bien aux personnes qui en ont le plus besoin. Et cette fois, c’est en direction des adultes handicapés.

Ce vendredi, dans les locaux de sa Vestiboutique située au Centre commercial Aubépins, Arlette Cornaire, présidente de l’association et Josseline Duployer, trésorière, avaient le plaisir de remettre un chèque de 1 050 euros au foyer de vie pour adultes handicapés Arcadie (1).

Pour le représenter, Maxime Bajard (éducateur sportif), Pauline Rochette (coordinatrice) et Alexandra Saurin (animatrice) accompagnaient trois résidents du foyer : Aurélie, Alain et Simon.

À quoi servira ce don ?

« Il y a un champion en chacun de nous »

C’est le slogan de l’association Spécial Olympics France, qui organise chaque année les « Jeux nationaux d’été » : offrir aux personnes qui vivent avec un handicap mental la possibilité de vivre la joie du sport.

Et parce que le sport va au-delà de la simple activité physique, qu’il offre des leçons de vie, favorise le bien-être mental et physique, crée des occasions de connexion sociale, ces aspects sont particulièrement cruciaux pour les personnes vivant avec un handicap mental, démontrant leur potentiel et leur capacité à s’inclure dans la société.

Début juillet, à Décines-Charpieu, près de Lyon, aura lieu la 11e édition de ces Jeux où près de 2 000 athlètes et coaches viendront de toute la France. Comme tous les événements sportifs Special Olympics, cette rencontre exceptionnelle sera ouverte à tous, sans élitisme et sans limite d’âge.

À Saint-Rémy, le foyer ARCADIE décide une nouvelle fois de faire participer ses résidents qui s’entraînent toute l’année à différentes disciplines. Du 1er au 5 juillet, 18 d’entre eux prendront part aux épreuves sportives des Jeux nationaux d’été. Parmi eux, Aurélie concourra à la pétanque, Simon et Alain, au basket.

Photo : (de g. à dr.) Alain, Aurélie, Simon (résidents du foyer Arcadie de Saint-Rémy)

Pendant 3 jours, tous pourront connaître les mêmes émotions sportives, le même plaisir de se dépasser pour remporter des victoires !

Épanouissement, courage, confiance en soi, inclusion, partage… Arlette Cornaire le souligne : La Famille chalonnaise est heureuse de contribuer à ces actions concrètes et porteuses de valeurs.

Une collaboration est ouverte, qui connaîtra d’autres actions d’entraide entre le foyer Arcadie et La Famille chalonnaise.

Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’infos :

La Famille chalonnaise (association loi 1901 – 100 % locale, 100 % bénévole)

— Lieu de dépôt des dons : 14, rue Général Duhesme à Chalon (sur la rocade, face à l’OPAC)

— Ouverture : mardi et jeudi (14 h 30 à 17 h).

Foyer Arcadie

43, route de Taisey, 71100 Saint-Rémy – Tél. : 03 85 42 44 85

(1) « Le foyer Arcadie propose un lieu de vie à 48 adultes en situation de handicap nécessitant un accompagnement continu dans les actes usuels de leur vie quotidienne, dans leurs activités sociales, culturelles, sportives et de loisirs.

Le service des activités de jour propose un ensemble d’activités et d’animations qui contribuent au développement de l’autonomie et de la participation de chaque bénéficiaire. Parmi celles-ci, un large panel d’activités sportives et physiques adaptées est proposé quotidiennement offrant ainsi la possibilité à chaque bénéficiaire de choisir une pratique en fonction de leurs préférences et de leurs objectifs personnels. »