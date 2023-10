Un tout nouveau Gamecash à Chalon-sur-Saône

Le 30 septembre dernier, Gamecash, première enseigne en France à proposer des produits de «seconde-main au plus proche du neuf», a ouvert Rue Général Leclerc. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans la Rue Général Leclerc, un nouveau magasin vient de voir le jour : Gamecash.

Après quelques semaines de travaux, la boutique a ouvert le samedi 30 septembre 2023 en lieu et place de l'ancienne Pharmacie de Bourgogne et offre aux clients un univers dédié aux jeux vidéo, la japanimation et à la culture geek.

Si la veille, le choriste belge Jean-Marc Anthony Kabeya, plus connu du grand public pour avoir été l'interprète du générique français de la série animée Pokémon, a assuré le show, l'inauguration s'est fait en présence de Conkerax, un YouTubeur marseillais spécialisé dans le retrogaming.

Maxime Bonnot, âgé de seulement 30 ans, tient désormais les rennes de ce nouveau magasin.

Originaire de Nevers (Nièvre) où il est déjà gérant d'une agence immobilière Stéphane Plazza et d'un restaurant O'Tacos, le jeune homme collectionne les jeux vidéo depuis plus de 15 ans.

Sa première console entre les mains : la Game Boy Color avec Pokémon Jaune.

Sa console préférée : la Nintendo GameCube avec The Legend of Zelda : The Wind Waker.

Rejoint par un salarié d'ici un mois, Maxime est secondé par Noémie, son apprentie,

Située au 35 Rue Général Leclerc, sur une artère fréquentée du centre-ville, la nouvelle boutique rejoint un réseau de magasins spécialistes du jeu vidéo et du multimédia d'occasion depuis 2005 dont le concept se démarque par une offre de qualité grâce au reconditionnement complet des jeux d'occasion.

«Si je devais définir la boutique, je dirais que c'est avant tout une boutique de passionné avec l'amour du produit», précise le gérant.

Outre les jeux et consoles du moment, Gamecash propose un large choix de jeux et consoles d’occasion pas cher, de figurines et de produits dérivés issus des univers du jeu vidéo, de l'animation japonaise et de la culture geek. Autre point fort de l'enseigne : la part belle consacrée au rétrogaming.

La boutique est ouverte le lundi de 14 heures à 18 heures, du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures 30, et le samedi de 10 heures à 19 heures non-stop.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati