A Mercurey, découvrez les nouveaux visages de la boulangerie

Océane et Nariné seront bientôt en place pour vous accueillir à la boulangerie de Mercurey. Les explications d'info-chalon.com.

Fermée depuis près d'une dizaine de mois, la deuxième boulangerie de Mercurey, a connu d'intenses travaux. Stéphane Gros, patron des lieux, avait pris soin de fermer son établissement, peu de temps après son rachat. "On est allé trop vite après la reprise de la boulangerie Michelot. C'est ainsi mais on a rectifié le tir" a-t-il expliqué à info-chalon.com. Après une très longue période de travaux ou tout a été cassé et réaménagé, c'est un espace flambant neuf qui sera proposé à Mercurey.

Cerise sur le gâteau, les locaux ne seront pas seulement un lieu de vente mais bien un lieu de production, totalement ouvert aux clients. Une stratégie qui dénote quelque peu, à l'heure où ce sont plutôt des dépôts de pains qui ouvrent.

L'appel au minotier de La Pétrie

Côté nouveauté, Stéphane Gros a fait appel à la minoterie La Pétrie, avec son savoir-faire. Un appui logistique particulièrement apprécié en terme de diversité et de qualité de farines.

A la vente, vous retrouverez Océane, habitante de Mercurey et âgée de 22 ans. Petite-fille de boulanger, c'est un joli retour aux sources familiales pour la jeune femme, et surtout un joli challenge. Du côté de la production, c'est Nariné, d'origine arménienne, qui officiera avec tout son talent. Pâtissière de formation, elle a suivi les formations pour développer l'angle boulanger. Elle proposera également à la découverte, une série de pâtisseries arméniennes, permettant aux clients de plonger dans une culture bien trop méconnue.

"Tout sera fait et cuit sur place. On affirme une vraie valeur d'authenticité. Le modèle de Mercurey était à faire évoluer, avec les contraintes du moment sur les problématiques de coût de production" assure Stéphane Gros. Le lettrage de la façade devrait être posé d'ici quelques jours.

Ouverture ? Il faudra attendre "courant novembre pour qu'on soit totalement opérationnels" alors que les aménagements intérieurs ne sont pas encore finalisés. Une très bonne nouvelle pour le village ! On peut déjà vous dire que la boulangerie sera ouverte dès 6H30 le matin avec la possiblité de prendre votre petit-dej' !

Laurent Guillaumé