Troisième match, troisième victoire pour le rugby Givry-Cheilly

Dimanche dernier, le club de rugby de Givry-Cheilly se déplaçait à Saint-Martin-d'Ordon (89), avec encore un joli résultat sur le score final 19 à 25.

Pour Jonathan Guénard, c'était une " équipe assez lourde et physique en face, les 20 premières minutes ont été très dures avec un blessé dès la 6ème minute, ça nous a un peu désorganisés et nous avons pris deux essais. Après la pause fraîcheur et une réorganisation, nous avons mis la main sur la balle et déplacé le jeu. Ordon n'a pas réussi à suivre et nous sommes remontés à un score de 12-11 à la mi-temps. Nous avons repris un essai en début de deuxième période, puis un autre blessé... mais à partir de ce moment, nous avons remis la main sur le ballon et nous avons fait le jeu, pour gagner 19-25.

Nous sommes très fiers des joueurs, ils ont été chercher la victoire avec leurs tripes (pour rester poli) et avec courage !! Et même avec un arbitrage maison, ce qui a compliqué les choses. Nous avons un bon groupe qui travaille dur pour notre objectif.

Maintenant, prochain match ce dimanche à Cheilly contre Saulieu, et après, trois semaines de repos pour les joueurs ce qui va faire du bien."