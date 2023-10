Oslon : l’heure du bilan a sonné pour l’enquête proposée aux habitants en juin dernier

En juin dernier, Yvan Noël, maire d’Oslon et son équipe avaient interrogé leurs administrés via une enquête distribuée dans les boîtes aux lettres.

Différents sujets ont été abordés au sein du questionnaire :

*Vidéo-protection

*Communication

*Animations

*Excès de vitesse

*Transport

*Eclairage public

Au total et au grand dam des élus, ce sont seulement 17%* des foyers interrogés qui ont répondu au questionnaire.

En maître de cérémonie, Yvan Noël a souhaité tout d’abord remercier son équipe pour le travail de dépouillement et d’analyse de résultats et a présenté les différents intervenants de la soirée : Aline Rousseaux (Communication), Valérie Bessard-Mandrillon (Animations), Jean-Luc Meunier (Excès de vitesse) et Pascal Van Dorsselaer (Vidéo-protection et transport).

Concernant la mise en place de caméras de surveillance au sein de la commune, ce sont 83% des répondants qui sont en faveur de sa mise en place.

Pascal Van Dorsselaer l’a confirmé, après la mise en place de caméras pour la surveillance des bâtiments publics en août 2023, ce sont des caméras de Vérification de Plaque d’immatriculation qui vont être mises en place aux entrées et sorties de la commune.

Concernant la communication, le maintien d’un bulletin municipal sous format papier dans les boîtes aux lettres semblent indispensables puisque ce sont 100% des personnes ayant répondu à l’enquête qui déclarent lire le document.

Monsieur le Maire a également invité les habitants présents à devenir ambassadeur de l’application « Citykomi »** en invitant ses voisins à la télécharger.

Aline Rousseaux a proposé son aide en fin de séance à ceux qui ne savaient pas comment procéder à son installation.

Concernant les animations, le bilan est plutôt positif puisque ce sont près de 73% des personnes interrogées qui déclarent participer à ces dernières.

Puis, la question des excès de vitesse a fait naître plusieurs débats des oslonnais présents ce mercredi soir comme la question des décibels, de la vitesse des véhicules agricoles ou encore celle aux abords de l’école.

Monsieur le Maire en a profité : « Si au sein de la commune, nous avons des pointures de la sécurité, nous serions ravis d’obtenir leur aide pour améliorer ce point important ».

Côté transport, Pascal Van Dorsselaer a indiqué qu’une meilleure solution de déplacement via les transports publics est toujours en discussion lors des différentes réunions avec le Grand Chalon.

La question de la mise en place d’un espace de co-voiturage vers la zone commerciale (Netto) a également été envisagée.

Après la fin des débats, Monsieur le Maire a indiqué qu’une synthèse des résultats de cette enquête sera disponible au sein du prochain bulletin municipal.

Cette soirée s’est achevée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Amandine Cerrone.



*93 réponses sur 550 foyers interrogés.

**Citykomi, c'est l'application mobile qui permet de recevoir les actualités et les alertes de sa commune directement sur son smartphone ou sa tablette.