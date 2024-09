Une nouvelle équipe de bénévoles pour l’association Les Petits Frères des pauvres

L’équipe a récemment pris place à Chalon et ses environs pour soutenir les personnes âgées isolées. Cette association laïque, reconnue d'utilité publique, se consacre aux personnes de 50 ans et plus, souvent en situation de précarité ou de handicap. Les Petits Frères des Pauvres organisent des visites de convivialité, des séjours de vacances, des sorties culturelles et d’autres activités pour recréer du lien social entre les aînés.

Annick, nouvelle bénévole, rencontrée lors du Forum de la Vie associative et sportive chalonnaise, raconte : « Nous avons récemment organisé des vacances dans un Prieuré près de Nantes, où 12 aînés ont été accompagnés par 9 bénévoles. Ces moments chaleureux ont été inoubliables ! »

En plus de ces séjours, l’association organise divers événements collectifs. Cette année, un repas de Noël exceptionnel sera prévu autour de Chalon pour tous les aînés accompagnés dans le département du 71.

Si vous connaissez des personnes de plus de 50 ans qui se trouvent en situation d’isolement et de précarité, contactez l’association. Votre aide peut véritablement changer leur quotidien.

Vous souhaitez donner du temps à une personne âgée isolée près de chez vous ? Découvrez un bénévolat personnalisé en nous rejoignant !

Contact : Charline Meunier, Coordinatrice de Développement Social, Tél. 07 71 91 58 23 ou [email protected]

SBR - Photo prise lors du Forum de la Vie associative et Sportive chalonnaise : Info Chalon. Les autres photographies nous ont été transmises par Charline Meunier pour publication, crédits photos : Didier Echelard pour les deux portraits et Raphaëlle Trecco pour le séjour Jully-les-Buxy