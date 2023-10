La Société des Amis du Musée Niépce à pied d’oeuvre pour accueillir le public à l’occasion de la Journée Européenne des Amis de Musées

Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, les visiteurs pouvaient échanger avec les membres de la Société des Amis du Musée Nicéphore Niépce à l’occasion de l’organisation de la 1re édition de cette Journée Européenne des Amis de Musées. Créée en 1976, l’association chalonnaise est actuellement présidée par Claude Limon. Était également présent pour cet événement le Président d’ honneur de la Société des Amis du Musée Nicéphore Niépce : Gilles Perriot. L’association compte aujourd’hui 150 adhérents.

Cette journée annuelle célèbre également « Un million de passionnés de musées dans toute l’Europe, réunis en fédérations nationales d’Amis de musées au sein d’une Fédération mondiale […] »* Pour Claude Limon, elle est l’occasion de « faire découvrir au public à quoi sert une Société d’Amis et ce qu’on apporte au musée ». Au programme de cette journée : la projection sur les activités des années passées, la mise en avant de la donation Pierre Trémaux et focus sur les dernières acquisitions , la présentation d’une copie de la première plaque réalisée par Nicéphore Niépce et actuellement conservée au musée d’Austin au Texas, la présentation des aides à l’édition d’ouvrages sur la photographie, la mise en avant du voyage 2023 à Lyon, la mise en avant des prochaines conférences Baptiste Rabichon et Luc Debraine, la vente de re-tirages, etc.

SBR

* Extrait du Dossier de presse de la FFSAM.