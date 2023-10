Le coup de gueule depuis l'Esplanade Michel Allex à Chalon

"Le chalonnais est il propre ? Dans l'ensemble oui mais pas tous . Aujourd'hui sur l'esplanade Michel Allex des personnes sans doute fatiguées n'ont pas eu le courage ni le temps d'aller déposer leurs déchets d'emballages de repas jusqu'à une poubelle ( il y en a 3 ) distante de moins de 50 mètres et ont bien pris le soin de cacher ces détritus sous un banc . Ce manque de civisme donc d'éducation devient récurant dans notre société , Résultat des familles n'osent plus s'asseoir sur le banc à cause de ces personnages sans morale et qui s'indigneront que notre ville n'est pas assez écologique mais l'écologie ça commence par la propreté" s'interroge Patrick, fidèle d'info-chalon.com