Back to 70’s pour le repas des aînés organisé par le CCAS de Virey-le-Grand

Et une fois de plus, les bénévoles du CCAS n’avaient pas fait les choses à moitié : déguisements, décoration, rien n’a été laissé au hasard pour cette année placée sous le thème des années 70.

Côté traiteur, la quinzaine de bénévoles a servi à table un menu assuré par le « Buffet des saveurs » à Damerey qui a fait l’unanimité des 100 convives virois.

Monsieur le Maire, Guillaume Thiébaud, a souhaité mettre à l’honneur, comme à l’accoutumée, les doyens du jour mais aussi les bébés nés cette année.

Ainsi, Antoine Delavareille (91 ans) et Gilberte Regnaud (92 ans) ont partagé la tête de la première affiche tandis que trois petites têtes blondes : Alice et les jumeaux Paul et Gabriel, tous trois âgés d'un an, ont, eux, fait risette aux invités du jour.

Côté musique, c’est Claudette Neel qui a eu l’honneur d’animer cette journée, accompagnée par son mari Jean-Charles.

Celle-ci a proposé un répertoire musical varié avec l’interprétation de morceaux de Piaf, Bécaud, Céline Dion, Johnny, Marilyn Monroe, Annie Cordy ou encore Michel Delpech.

Comme chaque année , ce repas des aînés offert aux personnes de plus de 65 ans, a été une franche réussite, si bien que les participants ont fait la fête jusqu’au bout de la nuit !

Amandine Cerrone.