Près de 100 convives au repas des aînés de Lans

Comme à l’accoutumée, tous les lanniaux de plus de 72 ans ont reçu une invitation à participer à cette journée festive.

Monsieur le Maire, Gilles Desbois, après avoir remercié l’ensemble des aînés pour leur présence, a rappelé le rôle, important, des seniors au sein de la vie sociale.

« Tout comme les plus jeunes, les actifs, nos amis séniors font partie de la vie sociale et citoyenne de nos communes ; en apportant, et c’est une chance à ne pas nier, leur savoir, leur expérience, leur bienveillance à la réalisation de projets communs ; faisant porter sur eux un autre regard pour lutter contre cette vision négative de l’avancée en âge.

Vivre ensemble, au contact de toutes les générations en tissant des liens durables c’est un bonheur à cultiver » a t-il ainsi solennellement clamé.

Puis il a souhaité communiquer une petite anecdote en indiquant que le nombre d’aînés de plus de 72 ans (115) est quasiment le même que le nombre d’enfants scolarisés au sein de l’école communale (117).

Comme le veut la tradition, les deux doyens ont été mis à l’honneur : Gérard Desbois (93 ans) et Georgette Flatot (92 ans) et les nouveaux aînés au nombre de 5 présents au banquet ont été bizutés.

Quant au menu proposé, le CCAS avait de nouveau fait appel au traiteur Thomas à Marnay qui a su égayer les papilles des lanniaux.

Pour ceux qui n’ont pas pu assister au banquet, pour information le CCAS procèdera à la traditionnelle distribution des colis 26 novembre prochain.

Amandine Cerrone.