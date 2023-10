MÉTÉO - Ce mardi des records de températures sont tombés pour un 10 octobre

On ne compte plus les records de température qui tombent jour après jour, en ce début d'octobre. Une situation particulièrement dramatique pour nos réserves d'eau même si la végétation puise largement moins qu'en période printanière. Le mercure a dépassé les 35 °C dans le Sud-Ouest, ce qui est rarissime en octobre. On a mesuré 35,8 °C à Navarrenx (64) le 2 octobre : c'est la valeur la plus élevée jamais mesurée en France en octobre, précise Météo France. Ce week-end, de nombreux records mensuels ont à nouveau été battus avec des valeurs dignes d'un plein été. Dans son état des lieux, Météo France précise également, que "l'indicateur thermique national des températures maximales a dépassé 28 °C dimanche 8 octobre et lundi 9 octobre, un niveau jamais atteint aussi tard et digne du plein été."

Depuis le début du mois, plusieurs villes de France ont franchi pour la première fois la barre des 30 °C en octobre.

C'est le cas de Lyon-Bron, ce lundi 9 octobre. C'est aussi le cas cette année de Rodez, Aurillac, Guéret, Tours, Blois, Saint-Etienne, Angers, Clermont-Ferrand, La Roche-sur-Yon, Limoges, Aix-en-Provence. Le record mensuel national de chaleur a été battu avec 35,8 °C mesurés à Navarrenx, un niveau de chaleur jamais atteint en France en octobre. Le seuil des 35 °C a été localement franchi, ce qui est rarissime en octobre. Des villes comme Bordeaux, Toulouse, Limoges, Poitiers, Albi, Brive, Montauban, Auch, Cognac ou Millau ont ainsi battu leur record mensuel.

@Météo France