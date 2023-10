Vos soirées de vendredi 13 et samedi 14 octobre au Loft Club

Rendez-vous vendredi 13, pour la Nuit de la chance et samedi 14 pour la Foire du Loft dans votre discothèque !

Vendredi 13 : la Nuit de la chance

Vendredi 13 octobre, tentez votre chance au Loft Club : distribution de tickets à gratter LOFT CLUB toute la nuit ! Bouteilles, verres et shooters à gagner*…

Entrée gratuite jusqu’à 1 h

De 23 h à 5 h 30 : @lukas.side

Samedi 14 : la Foire du loft !

Un TAUREAU MÉCANIQUE dans ton club ! Reste le plus longtemps possible sans tomber pour tenter de remporter ta bouteille, entre 1 h 30 et 2 h 30 !

Distribution de barbes à papa – Goodies Foire – Show performer – Taureau mécanique

Entrée 12 € avec une consommation offerte*.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour une soirée en toute sécurité, désignez votre SAM ! Bon esprit et tenue correcte exigés. La direction se réserve le droit d’entrée.

Présence fréquente de taxi, parking et borne alcootest à votre disposition.

Accès rapide, Autoroute A6, sortie Chalon Sud.

Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Le Loft Club

1 rue Joseph Cugnot – Saint-Marcel (71380)

Tél. : 09 52 33 72 55

Réservation : www.loftclub71.com