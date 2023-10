Faire votre arbre généalogique en ligne ? C'est désormais plus facile grâce à l'Université Populaire du Chalonnais

Vous avez toujours rêvé de retracer l'histoire de votre famille ? Cette tâche ardue est rendue plus simple grâce au cours proposés par Vincent Deguerne à l'Université Populaire du Chalonnais. Plus de détails avec Info Chalon.

Il n'est pas toujours aisé de remonter très loin dans son arbre généalogique. Si les branches du vôtre dépassent le niveau de vos grands-parents ou de vos arrière-grands-parents, vous avez de la chance. Hélas, dans bien des familles, on n'a aucune idée de l'identité des aïeux plus anciens. Mais les recherches pour compléter votre lignée sont à présent plus accessibles grâce à Internet.

Vigneron en Champagne dans une vie antérieure, Vincent Deguerne, 57 ans, historien et passionné de généalogie, vous propose de maîtriser les outils numérique pour la généalogie.

À 10 ans, il dessinait des arbres généalogiques en collectant les récits familiaux.

«De là est née ma passion pour la généalogie», nous précise-t-il.

C'est à 18 ans, qu'il se lance sérieusement dans l'aventure en se rendant aux Archives départementales de Châlons-sur-Marne (rebaptisée depuis Châlons-en-Champagne en 1997).

«Ainsi, j'ai pu établir la généalogie familiale et remonter ma lignée jusqu'au XVème siècle», ajoute ce dernier.

De nos jours, il existe de nombreux outils numériques permettant de retracer l'histoire de votre famille, comme Filae.com et Geneanet.org, les deux plus grands sites francophones dédiés à la généalogie.

«Je veux enseigner les progrès techniques de la généalogie et toutes les possibilités de recherche en ligne», nous dit le généalogiste.

Vincent donne deux cours de 1 heure 15 minutes par semaine à l'Université Populaire du Chalonnais (UPC), le mercredi à 18 heures et le vendredi à 14 heures 30.

Si pour l'heure, 8 personnes sont inscrites au cours de généalogie de l'UPC, l'idéal serait d'en avoir 15 ou 16.

Plus de renseignements au 03 85 48 19 09 ou par mail à upc71@orange.fr

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati