TOURISME - En Bourgogne-Franche Comté, toujours plus de touristes français avec + 7,9 % sur la saison estivale

Bourgogne-Franche Comté Tourisme vient de publier sa note de conjoncture pour la saison estivale 2023.

Après les mois de juillet et août en hausse, le mois de septembre a permis de consolider une très bonne saison touristique en Bourgogne-Franche-Comté. Entre le 1er mai et le 30 septembre, on enregistre 40,2 millions de nuitées, soit une hausse de 5,6 % par rapport à la même période en 2022. À noter que le mois de septembre enregistre une progression de la fréquentation encore plus nette, avec une hausse de près de 11 % par rapport à septembre 2022, favorisée assurément par une excellente météo.

Deux facteurs expliquent cette bonne fréquentation : tout d'abord, une forte présence de la clientèle nationale puisqu'on comptabilise +7,9 % de nuitées françaises (hors habitants de Bourgogne-Franche-Comté) par rapport à 2022, mais également une hausse des nuitées étrangères, de +8,5 %, par rapport à 2022.

Parmi nos clientèles étrangères prioritaires, on enregistre une forte progression des Allemands (+14,2 %), des Néerlandais (+5,8 %) et des Suisses (presque +5 %).

Et on note le retour des Chinois après 3 ans d’absence, et à nouveau comme en 2022, la progression des Américains et des Japonais.

Seul le marché régional est en repli : les nuitées des Bourguignons-Francs-Comtois en Bourgogne-Franche-Comté diminuent de -10 %.

Les professionnels de tous les secteurs d'activité touristique s’accordent à souligner que le poids de l’inflation grève le budget des familles et pèse dans le comportement des visiteurs.

Selon notre enquête de conjoncture, 78 % des professionnels interrogés sont satisfaits, dont 24 % très satisfaits, par la saison.

Toutes les catégories d'hébergements affichent de très bons taux de satisfaction, et plus particulièrement les professionnels de l'hôtellerie de plein air avec une satisfaction record de 90 %.



La durée moyenne de séjour reste stable, 2,5 jours.

Les activités les plus recherchées sur le territoire sont la promenade et la randonnée pédestre, la découverte du patrimoine et les visites de sites naturels.

Cependant, les prévisions pour les vacances de la Toussaint ne sont pas optimistes. À ce jour, seuls 58 % des professionnels sont optimistes pour les vacances de la Toussaint. Les réservations sont pour l'heure en retard par rapport à la même période en 2022.

Les réservations de dernière minute prendront donc une importance accrue cet automne.

Sur les plateformes de réservation de locations entre particuliers, le volume de réservations est stable pour le mois d’octobre, en repli de 7 % en novembre et en très légère progression de 3 % pour décembre par rapport à l'an passé à la même date.