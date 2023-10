De nombreux visiteurs aux portes ouvertes du Club canin ESCCR de Châtenoy le Royal dimanche 8 octobre.

Pour poursuivre dans les démonstrations, les visiteurs se sont dirigés vers le terrain d’entrainement de chiots où Patricia a montré quelques exercices d’une discipline récente l’Obéjump.

C’est une discipline canine récente ouverte à tous les chiens (sans restriction d’âge, de taille, de race ou de sexe) qui allie obéissance, jumping et éducation en privilégiant le contrôle du chien et la cohésion du binôme.

Différents exercices d’obéissance ou de jumping sont pratiqués sous des formes diverses et variées, marche en laisse ou sans laisse avec franchissement d’obstacles, pas bouger avec diversion, rappel avec diversion et/ou franchissement d’obstacles, etc… Des situations que vous pouvez être amené(es) à rencontrer dans votre quotidien… Contrairement à l’agility où vitesse et performance sont recherchées, ici c’est la maîtrise, le contrôle et la cohésion du binôme maître/chien qui est privilégiée. Dans toutes les phases d’apprentissage, il n’y a pas de pression, pas de stress, le but est de passer un bon moment ludique et agréable avec votre compagnon.

L’exercice du malaise : une personne est à terre, le maitre met son chien en position couchée, le chien ne doit pas bouger pendant que son maitre s’occupe de la victime du malaise.

Une nouvelle discipline qu’il est possible de faire au club après avoir vu cette belle démonstration des aptitudes du berger allemand de Patricia.

Ne jamais oublier qu’une bonne éducation fait des maitres et des chiens heureux et très complices.

C.Cléaux