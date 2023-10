Trophées du sport 71 : le retour en images et le palmarès de la soirée

Ce jeudi 12 octobre, André Accary, président du département de Saône et Loire et Pierre Berthier, vice-président en charge des sports, recevaient les acteurs du mouvement sportif du département, au sein de la salle des fêtes Alfred Jarreau à Saint-Marcel.

Le retour en images avec Info Chalon.

Chaque année depuis 2015, les Trophées du sport sont organisés par le Département de Saône-et- Loire et le Comité départemental olympique et sportif (CDOS) pour mettre en valeur les sportifs, dirigeants, éducateurs, arbitres qui se sont distingués ou qui ont participé à un championnat national ou international.

Après quelques mots de l’hôte de la soirée : Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel, qui s’est dit ravi de recevoir un tel événement au sein de la salle des fêtes Alfred Jarreau, c’est André Accary qui a pris la parole pour s’adresser aux plus de 300 personnes présentes à cette cérémonie.

Celui-ci a rappelé le but de cette soirée : à savoir mettre à l’honneur les acteurs sportifs du département, en compétition ou non, qui font rayonner le département.

Quelques chiffres clés :

*Budget sport départemental multiplié par deux en 2019 : 2 millions d’euros annuels

*Plus de 500 000€ d’augmentation pour le budget sport en 2024, soit 2,5M€ prévus

*700 € d’aide financière pour les fédérations et les disciplines olympiques

*400 € pour les fédérations et les disciplines non olympiques

* aide supplémentaire plafonnée à 500 €, calculée sur le nombre de jeunes licenciés âgés de 6 à 17 ans, à hauteur de 5 € par jeune.



Avant de passer à la remise des prix, le présentateur a appelé le parrain de la soirée : Clément Turpin, arbitre international français de football, originaire du club de Montceau Bourgogne, que l’on ne présente plus.



La soirée s’est poursuivie avec la remise des trophées des lauréats dont voici le palmarès :

Catégorie Handisport : L’elan Chalon Handicap Basket, championne de Nationale 1 cette saison et promue en Élite Masculine pour la première fois de son histoire.

Catégorie entraîneur : Romain Paturel et son staff de l’UF Maconnais.

En 2021/2022, l’UFM , présidé par Alain Griezmann devient Champion de R1 pour la première fois. Lors de leur 1ère saison en Nationale 3, le groupe de Romain Paturel défie tous les pronostics et termine Champion de N3, lui permettant d’accéder en N2, 4e division Nationale, pour la première fois de son histoire !

En 3 saisons, Romain Paturel représente 2 montées et 2 titres de Champions.

Catégorie Dirigeant : Christian Rizet / FC Gueugon Tennis

Dirigeant du club depuis 2001, son travail acharné a permis au FC Gueugnon Tennis d’accéder au plus haut niveau national. Les deux équipes, hommes et femmes, joueront en Nationale 1 en 2024 ; historique pour le club, le département et la région.

Catégorie sportive de l’année : Manon Colombet, alliance Chagny Sport, Championne de France de lutte des moins de 50 kg.

NDLR : Manon, excusée ce jeudi soir car au Pôle espoir de lutte de Font-Romeu où elle a été accepté cette saison, a adressé un message vidéo de remerciements et c’est son papa qui a eu l’émotion de recevoir son prix départemental.

Catégorie Collège : Collège Jean Vilar À Chalon-sur-Saône / Équipe De Natation

Trois équipes UNSS du collège Jean Vilar ont terminé en tête du Championnat départemental et du Championnat Académique, leur permettant d’accéder aux Championnats de France où l’une d’elles a remporté le titre de Champions de France de Natation UNSS.

Trophée Du Jury : Damien Langlois

Depuis 2015, Damien, accompagné par ses 11 chiens de traîneau, est sacré champion du monde chaque année, le 8e titre en 2022.

Trophée Du Président : Régates Mâconnaises

Les Régates, présidées par Bernard Rey, est un club phare du Département et reconnu en France comme l’un des meilleurs.

Catégorie Équipe de l’année :

Pour cette dernière catégorie, Pierre Berthier l’a annoncé : ce n’est pas une équipe mais bien deux qui l’ont emporté « définitivement impossibles à départager ».

Ce sont donc l’équipe féminine de Charnay Basket et l’équipe masculine de L’élan Chalon qui ont reçu le dernier trophée de la soirée.

Les premières, dites « les Pinkies » ont vécu un moment historique cette saison avec leur montée en Ligue 1 féminine grâce à leur titre de championnes de France de LF2 !

Après deux saisons en 2ème division, les joueurs de l’Elan, quant à eux, remontent en BetClic Elite en remportant les Play Off d’accession face à Reims. Emmenée par Savo Vucevic et poussée par ses fidèles supporters, l’équipe entend bien se maintenir cette saison.

Cette soirée, très réussie, a été ponctué par de belles animations avec différents intervenants :

*Le groupe de Breakdance chalonnais « Espace de rue ».

*L’équilibriste Ludovic Maréchet, artiste autodidacte inspiré par le cinéma muet.

*Le jeune Fralois Raphaël Sanchez, âgé de 13 ans, qui chante, danse, autodidacte au piano, guitare et basse et qui a récemment fait retourner deux fauteuils rouges dans l’émission de télévision « The Voice Kids ».

Des prestations de qualité qui ont ravi le public présent pour cette cérémonie des trophées du sport 71.

La soirée s’est clôturée par un moment convivial autour du verre de l’amitié.

Amandine Cerrone.