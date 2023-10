"Face au terrorisme, la force de nos valeurs, de notre cohésion et de nos combats" pour Rémy Rebeyrotte

Communiqué

Face au terrorisme, la force de nos valeurs, de notre cohésion et de nos combats.

Terrible !

Le Hamas avait appelé sur les réseaux sociaux à faire de ces journées un moment d'attentats partout dans le Monde en soutien au terrorisme islamique qu'il incarne.

Ca n'a pas manqué !

Trois ans après l'assassinat odieux de Samuel Paty, c'est le retour de la barbarie sur notre territoire au nom de cette idéologie mondiale de haine que nous combattons au quotidien. Rappelons qu'une quarantaine d'attentats de toute nature ont été déjoué ces dernières années dans notre Pays. Rappelons aussi qu'il ne faut pas confondre le terrorisme islamique avec l'Islam ou avec la cause palestinienne.

La République est forte. Elle ne cédera pas. Elle ne pliera jamais. Nos valeurs et notre Drapeau ne tomberont jamais. Nous les portons hauts et forts face aux attaques, n'en déplaisent à ceux qui se situent hors de l'arc républicain.

Ce combat contre le terrorisme islamique, pour nos valeurs démocratiques et l'État de Droit, est à mener partout : au Proche et Moyen-Orient, en Afrique, aux Etats-Unis, en France et dans toute l'Europe...partout !

Nous connaissons nos alliés dans ce combat. Nous les soutiendrons toujours, comme ils nous soutiennent contre le terrorisme international, ses ramifications, les Etats-terroristes qui soutiennent cette barbarie.

Nos condoléances à la famille endeuillée à Arras, nos vœux de bon et prompt rétablissement aux blessés, notre HOMMAGE vibrant à mon collègue enseignant assassiné sur son lieu de travail. Et un soutien total à toutes les équipes du Lycée Gambetta d'Arras.

Saluons tous ceux qui, en s'interposant et en intervenant, ont évité un carnage et aux forces de l'ordre qui ont rétabli l'ordre et neutralisés l'assassin.

Ils ont tous notre profonde reconnaissance.

Rémy Rebeyrotte, Député et Secrétaire de l'Assemblée Nationale.