7 accidents de la circulation sur les routes de Saône et Loire ce vendredi soir

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire ont eu fort à faire ce vendredi soir et dans la nuit. Pas moins de 7 accidents de la route ont nécessité des interventions. A Navilly, peu après 18h, sur la D673, une collision s'est produite entre une voiture et un poids-lourd, mobilisant une quinzaine de sapeurs-pompiers. A Pierreclos, route des Monterrains, c'est une perte de contrôle qui a mobilisé huit sapeurs-pompiers. Vers 19h, à Dommartin les Cuiseaux, là aussi, une vilaine perte de contrôle, a traîné la voiture en contre-bas du talus sur la route de Varennes.

Peu après 20H, une collision entre un scooter et une voiture a mobilisé du monde. Une quinzaine de sapeurs-pompiers a effectué la prise en charge du sexagénaire, inconscient au moment de l'arrivée des secours.

C'est dans la nuit que les accidents ont repris. Peu avant 3h du matin, à Beaurepaire en bresse, une perte de contrôle sur la route de Bourgogne, a necessité la prise en charge d'un blessé. Idem à Saint Germain du Plain, rue de la Croix Blanche vers 4h du matin, et à Pierreclos où cette fois-ci, les deux occupants du véhicule ont été pris en charge par les secours.