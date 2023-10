BETCLIC ELITE (7e journée) - L'Elan Chalon bombe le torse face au Mans

C'était un match à surveiller de près tant les effectifs du Mans et de Chalon sont sur de nombreux points d'équilibre. Défaits à Saint-Quentin sur le fil, l'Elan Chalon était en mode méfiance face à une équipe qui revenait d'une belle victoire face à Strasbourg. Il était important de se relancer ce samedi soir, et disons-le clairement les Chalonnais ont fait le job sans sourciller avec un scoring aux 3 points qui est venu faire la différence face aux Manceaux. Un match d'autant plus symbolique pour l'ex-capitaine du Mans, Antoine Eito, qui voulait montrer ce soir qu'il était le boss. Il suffira de regarder ses statistiques pour constater que le Chalonnais a réglé ses comptes ce samedi soir avec son ex club.

Un début de saison qui a de quoi rassurer alors que sur le papier, les choses étaient loin d'être engageantes pour les Rouge et Blanc. Charge à chacun de ne pas prendre le melon avec le risque de perdre des parties bien maladroitement et de rester sur la ligne fixée par Savo... le maintien rien que le maintien. Et pour le moment... ça se passe plutôt pas mal sur le bord de Saône même si les frayeurs de fin de match laissent entendre que la victoire peut à tout moment basculer sur un coup de dés. Score final ce soir... 73 à 68 mais que c'était chaud ce dernier quart temps.

