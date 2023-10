SALON EMPLOI - 4e Edition - 2000 emplois à pourvoir immédiatement proposés ce jeudi au Parc des Expositions

Le succès incontestable des éditions précédentes mobilise tous les acteurs de l'emploi sur le Chalonnais au sens large puisque le salon de l'Emploi porté par le Grand Chalon s'étoffe toujours plus.

Le rendez-vous de l'emploi est fixé à ce jeudi 19 octobre avec une 4e édition qui fait suite à celle du printemps. Ce sont à nouveau plus de 170 entreprises ou organisations patronales présentes et surtout 2000 emplois à la clé. "Des postes à pourvoir immédiatement" ont assuré Sébastien Martin et Annie Lombard.

Les figurants refusés... que des acteurs qui embauchent

Le Grand Chalon et sa mission économique auront oeuvré pour privilégier les entreprises qui recrutent immédiatement. Une précision sur laquelle Sébastien Martin a souhaité insister, "on est dans une démarche de recrutement qui s'adresse exclusivement aux entreprises qui ont des besoins immédiats". Une manière aussi d'avoir refusé un certain nombre de candidatures.

Une douzaine de thématiques sera présentée ce jeudi dans les allées du parc des Expositions.

Imaginez un peu si une entreprise s'installait à Chalon annonçant 2000 créations d'emplois !

C'est sans doute Christophe Gay, Directeur territorial Pôle Emploi, qui aura eu le mot le plus juste sur l'événement. "2000 emplois à pourvoir, c'est juste énorme. Imaginez un peu le retentissement national d'une entreprise s'installant à Chalon sur Saône, annonçant la création de 2000 emplois ! Ici, c'est la même chose, ce sont 2000 postes à pourvoir immédiatement". Des propos qui ont résonné particulièrement tant l'analogie est particulièrement vraie.

Toutes les organisations patronales ont répondu présentes à l'invitation lancée par Sébastien Martin, des artisans du bâtiment de la Capeb, au MEDEF en passant par le CPME. Tous ont fait savoir la complexité des recrutements alors que le taux de chômage sur le Chalonnais est sensiblement inférieur à la moyenne nationale, et approche du plein emploi.

D'autres ont précisé les risques qui pèsent sur l'activité économique au point que certaines entreprises se voient dans l'obligation de baisser leurs activités faute de main d'oeuvre susceptibles d'être opérationnelle immédiatement. Un drôle de paradoxe sur une situation économique quelque peu inédite.

En attendant, ce jeudi, pour celles et ceux qui cherchent un emploi, qui envisagent un changement de cap professionnel, munissez-vous d'un CV et venez au Parc des Expositions.