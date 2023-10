Une conférence UTB ce mardi pour tout comprendre sur le conflit Iran/États-Unis

L'Université pour Tous de Bourgogne vous donne rendez-vous ce mardi pour une conférence sur les relations conflictuelles entre les États-Unis et l'Iran. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis plus de quarante ans, les États-Unis et l'Iran s'observent de part et d'autre d’un abysse, tout en s'envoyant insultes, accusations et menaces. Les Iraniens accusent l'Amérique d'être «Le Grand Satan» et lui reprochent son «arrogance», tandis que les Américains qualifient l'Iran de pays «néfaste» et «premier soutien du terrorisme dans le monde».

Spécialiste du monde iranien et auteur de «Le grand Satan, le shah et l'imam. Les relations Iran / États-Unis jusqu'à la révolution de 1979». (Paris, CNRS-Éditions, 2022), Yann Richard vous donne rendez-vous ce mardi 17 octobre, de 14 heures 30 à 16 heures, à la Maison des Syndicats pour aborder cette rivalité historique, depuis la Seconde Guerre mondiale, du rôle des États-Unis dans la révolution de 1979 en Iran et de la recomposition actuelle des forces régionales au Moyen-Orient.

Les évènements actuels au Proche Orient ont décidé Yves Fournier, le président de l'Université pour Tous de Bourgogne (UTB), de permettre l'accès de cette conférence au plus grand nombre, afin d'éclairer sur l'éventuelle participation de ce pays au conflit actuel.

Aussi, les non-adhérents à l'UTB peuvent assister à cette conférence, intitulée «Le conflit Iran/États-Unis, mise en perspective historique», moyennant une entrée à 5 euros.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati