Deux nouvelles expositions temporaires sont à voir au Musée Niépce

Inaugurées vendredi dernier et attirant, pour l’occasion, un grand nombre de personnes, l’exposition ‘Stéphane Lagoutte, Liban, Stratigraphie’ est présentée jusqu’au 14 janvier 2024 et l’exposition ‘Baptiste Rabichon, Pièces’ jusqu’au 21 janvier 2024.

Baptiste Rabichon, propose des photographies colorées, qui captent le visiteur, empreintes « de vestiges des fantasmagories de l’enfance, autant que de références à l’histoire de l’art, au cinéma, ou aux jeux vidéo. » Il combine de multiples processus afin de créer un univers fictionnel qui nous parle bel et bien de notre réel, de nous et interroge notre rapport à l’ image. Les grands formats et la scénographie proposés immergent plus encore le spectateur dans ces univers à découvrir absolument…

Quant à Stéphane Lagoutte, ses photographies sont un véritable travail documentaire qui ne laissera aucun visiteur indifférent. Convoquant l’émotion, ce travail au long cours mené à Beyrouth pendant plus de 10 ans, donne à voir 5 séries : Beyrouth 75-15 (2015), Observation (2011-2014), Révoltes (2019-2020 ; montage Oan Kim 2023), Voir (2020), Survivance (2020).

Plus d’informations à suivre sur Info-Chalon

