Succès du défilé organisé par les commerçants du Centre Ville

Mardi 17 octobre 2023, à partir de 19h30, à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône, dans une salle comble de 600 personnes, plus une centaine debout sans compter 300 personnes à l’extérieur qui n’ont pas pu rentrer (l’association les 3C s’en excuse), se déroulait le défilé organisé par les commerçants du Centre Ville.

Devant plus de 700 personnes, cette soirée de défilé a connu un énorme succès tant par la qualité du décor, que de la mise en scène, que par le professionnalisme des mannequins qui ont été fortement applaudi à chaque passage.

Un défilé créé, organisé et dont la conception avait été mis en place par 5 personnes de 5 boutiques différentes du centre-ville chalonnais (Nelly - Rouge Gorge, Margaux - Les Cabanes, Lysiane - Eden Park, Anaïs – Selmana et Sophie Bar à Jeans Chatelet).

Un événement qui voyait la présentation être confiée à Stéphane Duplessis (Optique Duplesis) et Lara Lebretton (marraine de la soirée et Miss bourgogne 2022).





Un défilé où était présent 15 mannequins dont 7 professionnelles : (Fabrice, Sarah, Jennifer et Leona) mais aussi Sophie Diry , Miss Bourgogne 2019 et 3ème dauphine Miss France 2019 et Lou-Anne Lorphelin, Miss Bourgogne 2020… ont mis en lumière les différents articles des 16 boutiques de prêt-à-porter femme, homme et mixte… mais aussi les 3 boutiques d’accessoires, les 2 boutiques de décoration et les 4 coiffeurs chalonnais.





Un défilé qui commençait par une représentation des danseuses du Givry Starlett Club. Pour terminer cette soirée très festive, à la fin du défilé, pour la toute première fois, 6 établissements de restauration (restaurateurs, traiteurs ou pâtissiers) sont venus présenter leurs créations et leurs spécialités : L’Atelier Pâtissier, Chez Maman, FromagerieV&C, Le comptoir des Gourmands, Lunch box et PixellesPintxos.





Enfin, 3 mécènes, le Groupe SAVY BMW Mini, le Casino JOA de Santenay et le Crédit Agricole étaient présents tout au long de la soirée (accompagnée de Miss Bourgogne 2023).

Lors de cette soirée, on notait la présence de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, de John Guigue, 5ème Adjoint, en charge de la relance du commerce et de l’animation, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, des conseillères municipales Véronique Avon Déléguée à l’animation commerciale et Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, du Conseiller Municipal Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports , de Laurence Friez, Conseillère chargée de Mission du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais de Luna Lacharme, Miss Bourgogne 2023,

Vous pouvez d’ailleurs retrouver les tenues présentées au public ainsi que les accessoires, bijoux et décoration auprès des commerces ayant participé à l’événement:

Pour la mode au ‘Bar à jeans’ (41 rue du châtelet ),

- ‘Selmana’ ( 30 Grande Rue ),

- ‘Eden Park’ (10 rue du Chatelet),

- RougeGorge Lingerie (61 Grande Rue),

- ‘Noces blanches’ (4 quai des Messageries),

- ‘Caroll’ (51 Grande Rue),

- Nahita (9 Grande Rue),

- Sud Express (1 Grande rue),

- Jott (24 rue du Châtelet),

- Capsule (25 rue du Châtelet),

- Jules (43 Grande Rue),

- Esprit (35 Grande Rue),

- Kalao Koncept ( 5 Grande Rue),

- Avenue du Cuir (15 rue aux Fèvres),

- Chez Lilou (29 rue Aux Fèvres),

- Serge Blanco ( 31 rue du Général Leclerc),

Bien sur en fin de soirée pour terminer le défilée, deux magasins ont attiré l’attention :

- RougeGorge Lingerie (61 Grande Rue), pour les dessous féminins,

- ‘Noces blanches’ (4 quai des Messageries),

Pour les accessoires : ‘Chalon Maroquinerie’ (4 Place de Beaune) - Clerget. M (15 Grande Rue) - Optique Duplessis (10 Rue au change) les robes de mariées.

Pour la décoration : ‘Les Cabanes’ (26 rue du Chatelet) – Cocoon (22b rue du Châtelet)

Pour la coiffure des mannequins : Salon ‘Digital coiffure’ (4 rue du Pont), Yséal Salon & Coiffure (27 rue du Chatelet), Beauty Coiffure (26 rue du Châtelet) et Styl’Tendance (10 rue du Port villiers).

A l’équipe Selmana

