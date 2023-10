Chalon-sur-Saône prend goût aux saveurs levantines avec l'inauguration du restaurant Alsoufi

Mardi 17 octobre 2023, Fouad Alsoufi vient d’inaugurer son restaurant de spécialités syriennes au cœur de la Rue aux Fèvres. Plus de détails avec Info Chalon.

Vous l'attendiez depuis des mois et bien, c'est chose faite : Fouad Alsoufi vient officiellement d'inaugurer ce mardi 17 octobre, 18 heures, son restaurant de spécialités syriennes au 11 Rue aux Fèvres.

Plus de 70 personnes ont été conviées à cette inauguration, parmi lesquelles des commerçants de la Rue aux Fèvres.

Étaient également présents, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Emmanuelle Dupuit- Pinto, la conseillère municipale chargée de mission Renforcement de la brigade «Ville propre» et vice-présidente du Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la vie étudiante, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, et la conseillère régionale Francine Chopard.

Un buffet a été servi à cette occasion. Ou plutôt un grand mezzé composé de yalanjis (feuilles de vigne farcies de riz et d’une variété de légumes servis froid), des falafels au houmous, du taboulé, des baba ghanoushs, et en guise de dessert, des gâteaux à la pistache.

Nommé tout simplement Alsoufi, le restaurant ouvrira officiellement ses portes ce vendredi 20 octobre 2023, à partir de 12 heures.

Le restaurant tiendra également un stand de spécialités levantines pour les marchés de vendredi et dimanche.

Informations pratiques

Ouvert du lundi au dimanche de 10 heures à 14 heures 30 et de 19 heures à 22 heures.

Tous les plats proposés sont végétariens et végans.

Sur place ou à emporter.

Contact

☎ 07 80 31 77 82

Page Facebook Alsoufi Restaurant Syrien

Instagram fouad.alsoufi

(Photos gracieusement fournies par David Toitep)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati