Nouveau sur le marché : Venez découvrir des cafés aux aromes élevés venus d’ailleurs

La photo du jour info-chalon

Michel Nagel, commerçant non sédentaire, propose toute une gamme de cafés aux arômes subtils et il s’en explique : « A la base, ce sont des cafés en grains qui sont proposés à la dégustation. Les grains de différentes origines : Costa Rica, Brésil, Ethiopie… sont torréfiés chez un professionnel et après torréfaction ont obtient des cafés qui ont une note aromatiques très élevés qui permettent ensuite avec des machines à disposition ou des machines professionnelles italiennes de faire des Expresso, Macchiatto, Cappuccino, Ristretto, Doblo, Latte… toute une catégorie de boissons à base de café ! ».

J.P.B