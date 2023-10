Assemblée générale du 13 octobre 2023 de la Banda Desperados : Florence Cottier cède son poste de présidente à Maxence Lecat.

Vendredi 13 octobre, les membres de la Banda Desperados se sont réunis dans leur salle de répétition pour assister à l’assemblée générale ordinaire de l’association.

Pascale Lepers adjointe représentant monsieur le maire et Nathalie Ferry adjointe à la culture étaient présentes ainsi que Joseph Barbosa le nouveau chef.

La présidente Florence Cottier a laissé la secrétaire de la Banda Marina Carvalho ouvrir la séance et faire l'appel des membres de l'association. La secrétaire a rappelé que toutes les décisions allaient être prises à la majorité des membres présents, à main levée, selon les statuts de l’association. Elle a procédé à l’énoncé de l’ordre du jour. Ensuite elle a laissé la parole à la présidente pour son rapport moral.

Florence Cottier, présidente, a égrené toutes les manifestations et sorties qu’a effectuées la Banda lors de la dernière saison. La banda a fait 9 prestations sur la commune, dont 5 monuments, sur les 27 qu’elle totalise sur l’exercice 2022/2023. Certaines comme le festival Bodeg’Arts resteront longtemps marquées dans les esprits.

Après l’énoncé des manifestations, Florence Cottier a ajouté : «Cela a été une saison importante. A l’annonce des dates on pourrait croire que c’est parce que c’était l’année des mariages mais non parce que ça devait être une saison pour l’anniversaire des 20 ans de la banda, 20 ans, c’est un anniversaire à fêter et en tant que groupe c’est encore plus important de le marquer car tous les groupes n’arrivent pas forcément jusque-là… ». La présidente était satisfaite du bilan positif de cette grosse manifestation du Bodeg’Arts sur Châtenoy.

2024 s’annonce riche en sorties pour la Banda avec déjà des dates retenues de prestations. Pour ces futures sorties les musiciens vont préparer de nouveaux morceaux qu’ils présenteront à leur concert.

Les musiciens sont à l'écoute de la lecture des différents rapports présentés lors de cette AG.

Comme dans toute AG, après le rapport moral vient le temps du rapport financier. Un bilan clair, précis, présenté par Pierre Patenet, trésorier de l'association. Il a donné les lignes de dépenses et celles des recettes ce qui se traduit, grâce aux nombreuses prestations, par une trésorerie saine pour la plus grande satisfaction de tous ses membres et des représentants de la mairie.

Le nouveau chef Joseph Barbosa a dit quelques mots à l’assemblée, sa satisfaction d’être parmi les musiciens de la banda.

Joseph Barbosa, trompettiste de formation, vient de l’Ain où il dirige un Big Band, la banda il connait bien puisque c’est une musique qu’il a pratiquée. Il a suivi la formation de chef d’orchestre au conservatoire de Chalon. Il a expliqué son parcours musical et son intention de faire progresser le groupe de musiciens de la Banda Desperados.

Pascale Lepers a remercié la présidente de les avoir invitées. Elle a fait remarquer qu’elle avait pris note de leurs demandes dont certaines nécessiteront des réunions avec les services concernés. « J’ai constaté que vous aviez eu une année très riche en partage et en bonne humeur. 27 prestations c’est vraiment extraordinaire. Je vous remercie pour votre invitation…Le Bodeg'Arts, on va continuer, c'est quelque chose d'important sur la commune... »

L’élection des membres du CA et du bureau était le denier point de l’AG. Marina Carvalho a fait appel à candidature. 4 membres se sont portés candidats : Alexis, Dimitri, Nathalie et Thierry. Florence Cottier a annoncé à l’assemblée qu’elle laissait la présidence.

Les nouveaux membres du CA se sont retirés pour élire le bureau.

Après délibération, le bureau de la Banda Desperados se présente ainsi :

Président : Maxence Lecat

Vice-présidente : Florence Cottier

Trésorier : Pierre Patenet

Secrétaire : Marina Carvalho.

Pour bien terminer la soirée tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

C.Cléaux