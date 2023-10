Rully, Un city stade installé au complexe sportif pour les jeunes rullyotins.

Le city stade de Rully est opérationnel, les jeunes vont pouvoir se dépenser au foot, basket, badminton, roller… dans une infrastructure toute neuve et bien aménagée. Le city stade peut être utilisé aussi bien par les enfants, que les adolescents ou encore les adultes, et ce, quelles que soient leurs préférences sportives.

Samedi 14 octobre, c’était le grand jour pour Sylvie Trapon, maire de Rully, avec l’inauguration et l’ouverture officielle du city stade.

Une inauguration en présence d’Olivier Tainturier sous-préfet de Chalon sur Saône, de Françoise Vaillant conseillère départementale représentant André Accary président du conseil départemental, de Dominique Juillot vice-président au Grand Chalon, de Laurence Olivier maire de Fragnes-La-Loyère, de Thierry Thévenet président de l’OMS de Chalon sur Saône, d’élus de Rully, de membres d’associations et d’habitants.

Ce city stade a une particularité, il a non seulement les équipements pour les jeux traditionnels foot, badminton, basket … mais il possède en plus une piste d’athlétisme de 200 m de long où les jeunes auront la possibilité de faire de la course, du roller, du skate, du vélo…

Des arbres devraient être plantés, ils viendront compléter les 50 déjà plantés sur le territoire rullyotin.

Ce type d’investissement, d’un montant de 96110 € TTC, nécessite des aides et subventions, la commune a donc bénéficié de 4500 € du Grand Chalon, de 9000 € sur appel à projets du département, de 24171 € au titre de la DETR soit au total environ 49% de subventions, le reste étant pris en charge par la commune (39100 €). Les travaux ont été réalisés par EUROVIA et AMC.

Madame le maire, à l’issue de l’inauguration, a invité les personnes présentes à venir à la salle des fêtes pour prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux