Tennis Club La Thaliette : un club sportif qui s’engage pour le sport adapté

Et l’homme à la tête de cette belle initiative c’est Christophe Ramillon, président du club de tennis des communes de Fragnes-Virey-Lessard, qui s’est engagé pour la troisième année consécutive à accueillir ces jeunes en situation de handicap.

Celui-ci avait donc invité Patricia Convers, directrice de l’Institut Médico-Educatif (IME) situé à Virey-le-Grand à venir signer la convention avec le club de tennis pour cette nouvelle saison.

Cette année, ce sont 5 élèves qui vont bénéficier de ce programme mêlant sport adapté et moments d’inclusion auprès des jeunes de l’école de Tennis.

Une initiative saluée par Alain Gaudray, conseiller départemental et Guillaume Thiébaud, maire de Virey-le-Grand, tous deux présents à cette signature.

NDLR : Madame le Maire de Fragnes la Loyere était représentée par Patricia Roesler et le maire de Lessard-le-National, Michel Lefer, était, quant à lui, excusé.

Le club et l’IME ont d’ores et déjà bloqué la date de la journée « inter IME » visant à faire découvrir le concept à d’autres instituts et à partager une journée solidaire et sportive : rendez-vous le 10 avril prochain.

Pour information, il reste encore quelques places au sein de l’école de Tennis « La Thaliette » alors si vos petites têtes blondes veulent venir essayer ce sport au sein d’un club formateur, bienveillant et engagé, n’hésitez pas à contacter les responsables sportifs à tc.lathaliette@gmail.com ou au 06.41.36.64.11.

Pour suivre l’actualité du Tennis Club La Thaliette c’est par ici.

Amandine Cerrone.