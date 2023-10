Le prochain festival ‘Chalon Dans la Rue’ aura lieu du mercredi 10 juillet au samedi 13 juillet 2024

Le communiqué de presse !

En 2024, le festival Chalon dans la rue change de date.

L'organisation des Jeux Olympiques d'été de Paris 2024 a amené les grands événements estivaux à adapter leur calendrier. Le festival Chalon dans la rue étant concerné, il aura lieu exceptionnellement une semaine plus tôt qu'à l'accoutumée, entre la fin de la période scolaire et la Fête Nationale du dimanche 14 juillet.

C’est ainsi un calendrier spécifique que nous mettons en place pour 2024 : le festival Chalon dans la rue se tiendra du mercredi 10 juillet matin au samedi 13 juillet en fin de soirée.

APPELS À CANDIDATURES

Ce changement de date nous conduit à avancer les dépôts de candidature pour la Sélection Off, l’Aube de la Création ainsi que pour les Lieux de convivialité du

15 novembre au 22 décembre 2023 inclus.

Les candidatures pour la Sélection Off et l’Aube de la Création se feront via un appel à candidatures mis en ligne sur le site internet de Chalon dans la rue (www.chalondanslarue.com).

Les propositions de lieux de convivialité se feront par dépôt de dossiers directement auprès de Lucile Chesnais, responsable de la Sélection Off (selection.off@chalondanslarue.com).

Les candidatures pour la Sélection Off, l’Aube de la Création et les Lieux de convivialité ont lieu aux mêmes dates mais avec des modalités distinctes que vous pourrez retrouver sur notre site internet.

Nous avons hâte de recevoir et lire les candidatures des compagnies et hâte d'engager la préparation de cette nouvelle édition ! Merci de diffuser largement ce communiqué dans vos réseaux professionnels.

En attendant le mois de juillet, retrouvons-nous à Chalon-sur-Saône tout au long de l’année lors de nos rendez-vous publics, Le Bruit de la rue. Des temps de découverte artistique où se mêlent sorties de résidence, avant-premières et cartes blanches, artistes accueillis par Chalon dans la rue et artistes invités.

À très vite !

L'équipe de Chalon dans la rue