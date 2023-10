"Oxy’Jeunes" un local pour les jeunes de Saint Rémy et le Conseil Municipal des Jeunes.

C’était une volonté du précédent CMJ de créer un espace, un lieu afin de permettre aux jeunes de pouvoir se retrouver, encadrés par un animateur. Les jeunes du CMJ ont participé au choix du local, du mobilier, du nom, du logo, ils ont aussi établi le règlement intérieur et ont participé au choix des activités après un sondage auprès des collégiens.

Ce local situé à l’espace Paul Bert est idéalement placé de par sa proximité avec le collège, le gymnase, les terrains de sports, le parc.

"Oxy’Jeunes" ouvrira ses portes à partir des vacances de la Toussaint. Les jeunes vont cohabiter avec les joueurs du basket.

Parents, jeunes des CMJ, leurs frères et sœurs, copains, copines, les élus, Agnès Marmillon et Frédérique Augagneur du service jeunesse, … étaient présents pour l’inauguration de cet espace dédié aux jeunes de Saint Rémy et pour faire la visite des lieux.

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy a coupé le ruban, symbole de l’ouverture officielle du local Oxy’Jeunes. Elle était entourée des jeunes du CMJ à l’origine du projet et ceux du CMJ en place actuellement.

Madame le maire de Saint Rémy a rappelé l’origine du projet qui a été proposé et concrétisé par les jeunes du CMJ précédent. Elle a, lors de son allocution, adressé ses remerciements à la CAF pour son soutien financier et son aide à la définition du projet, aux services techniques pour la rénovation du bâtiment, au service enfance jeunesse pour la conduite du projet, aux jeunes du CMJ pour leur implication dans ce projet.

« "Oxy’Jeunes" s’adresse aux jeunes San-Rémois de 10 ans et plus, ils devront s’acquitter d’une carte d’adhésion à l’année scolaire de 10 €. Actuellement l’accès, c’est le mercredi de 14h00 à 16h00 pour les jeunes à partir de 10 ans et de 16h00 à 18h30 pour ceux âgés de 12 ans et plus. A partir de septembre 2024 ouverture supplémentaire les mardis et jeudis en fin d’après-midi après les cours du collège. »

Quelques fauteuils, un babyfoot, un peu de décos…et le tour est joué, enfin plutôt "Oxy’Jeunes" est prêt…

C.Cléaux