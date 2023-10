Marché du dimanche : Avec la société ‘Larivière’, Que diriez-vous de savourer une bonne choucroute au Riesling ?

Dorénavant tous les dimanches sur le marché de Chalon-sur-Saône !

Depuis plus de 35 ans, Marcel commerçant non sédentaire de la société Larivière, originaire de Courlans (Jura) propose sur les marchés de notre région Bourgogne Franche-Comté et parfois dans toute la France, une savoureuse paëlla, un bon couscous, morbiflette, fideua … et bien d’autres spécialités.

En compagnie de sa femme Lydia, ce commerçant a fait le choix de commercialiser une savoureuse choucroute au Riesling avec 10 garnitures au choix. Un chou qui vient directement d’Alsace et la salaison, quant à elle, est typique de chaque région (saucisse de Morteau, saucisses de Montbéliard et de Francfort, saucisson de Lyon…).

Pour toutes fêtes ou manifestations, vous pouvez le contacter ou lui passer commande en téléphonant au 06 79 93 17 89 et découvrez ses nombreuses spécialités et plats traditionnels sur son site larivierelmj2@gmail.com

Publi-information

J.P.B