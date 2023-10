CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - Les élus RN dénoncent l'attitude de la majorité régionale sur le conflit au Proche-Orient

Ce vendredi 20 octobre, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a été appelé à délibérer sur une motion de soutien à Israël déposée par le groupe Rassemblement National. Au moment d’examiner ce texte d’une importance symbolique majeure, la majorité de gauche a préféré se lever et quitter lâchement la séance afin de faire tomber le quorum et par conséquent, empêcher le vote public.

Le Rassemblement National dénonce l’attitude pitoyable des élus socialistes, écologistes et communistes qui n’ont pas voulu s’associer à ce message de solidarité adressé à la démocratie israélienne endeuillée ainsi qu’aux familles des 1400 victimes des effroyables massacres du Hamas.

« Cette sortie de séance est une dérobade de la honte et de la lâcheté. Plutôt que de débattre démocratiquement et d’afficher un soutien clair à Israël, la gauche toute entière a préféré fuir. Alors que deux élus communistes ont refusé de participer à la minute de silence organisée pour les victimes du terrorisme en début d’assemblée plénière, la gauche Nupes n’a pas voulu afficher publiquement ses ambiguïtés et ses divisions.

Cette triste séquence illustre une nouvelle fois la capitulation de cette gauche des slogans et des postures qui est toujours dans les renoncements, les compromissions et les soumissions quant il s’agit d’affirmer nos valeurs. Nos compatriotes de confession juive ont une nouvelle fois la preuve que les seuls à les défendre, sans réserve et sans faiblesse, sont les élus du Rassemblement National. »

Julien Odoul