CARNET BLEU - Bienvenue à Liam

Liam BESSARD MARTIN est né le 16 octobre à la maternité William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le deuxième fils après Luka, 6 ans et demi, d'Aurélie MARTIN et de Raphaël BESSARD. La maman est aide-soignante et le papa est aide-tonnelier. La petite famille réside à Saint-Rémy.