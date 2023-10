AVIS DE DECES - Madame Monique DELARCHE née DYON

LANS



Sylvie et Philippe BERTHOT,

Fabienne DELARCHE,

Frédéric et Sandrine DELARCHE, ses enfants ;

Mathieu, Marine, Célia, Stella et Lilou, ses petits-enfants ;

Evan et Agathe,

ses arrière-petits-enfants ;

Valérie, son auxiliaire de vie ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Monique DELARCHE

née DYON

survenu le 23 octobre 2023,

à l'aube de ses 91 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 27 octobre 2023, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Monique repose à la chambre funéraire Roc-Eclerc à Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

René

décédé le 24 octobre 2020.