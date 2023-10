L'association RESEAU APA 71 - AMAELLES SAÔNE ET LOIRE s'équipe comme il se doit avec une flotte de Dacia Sandero

Ça y est !!! Les 15 premières DACIA SANDERO aux couleurs d’AMAELLES ont été réceptionnées au garage RENAULT de Paray le Monial. Cette nouvelle acquisition marque une étape importante pour l’association RESEAU APA 71 – AMAELLES SÂONE ET LOIRE, qui s’engage à fournir des services d’aide à domicile et des soins infirmiers à ses usagers de Saône et Loire.

Les véhicules, conduits par des aides à domicile et du personnel des SSIAD, seront utilisés pour se rendre chez les usagers et leur fournir les soins nécessaires. Ces DACIA SANDERO reconnaissables grâce à leur design unique aux couleurs d’AMAELLES, sillonneront les routes de la région.

Lors de la réception des véhicules, Jean Pierre ÉMORINE, président de l’association, et Lionel DASSETTO, Directeur Territorial, ont tenu à exprimer leur gratitude envers tous les membres du personnel pour leur dévouement et leur implication quotidienne. C’est grâce à leur travail acharné que l’association peut continuer à offrir des services de qualité à ses usagers.

AMAELLES SAÔNE ET LOIRE tient également à remercier l’équipe SERI ROSI, qui s’occupe de relooker les vitrines et les véhicules de l’association. Leur expertise et leur professionnalisme ont permis de donner aux DACIA SANDERO une apparence unique et attrayante, reflétant ainsi l’image dynamique d’AMAELLES.

De plus, AMAELLES exprime sa gratitude envers le garage RENAULT groupe MEIGNAN qui a géré la logistique de la réception des véhicules. Leur soutien et leur accueil chaleureux ont grandement facilité le processus d’acquisition des véhicules.

Ces 15 premières DACIA SANDERO ne sont que le début de l’expansion du parc automobile d’AMAELLES SAÔNE ET LOIRE. En effet, 38 autres véhicules suivront au mois de janvier 2024, renforçant ainsi la capacité de l’association à fournir des services de qualité à ses usagers.

Grâce à ces nouveaux véhicules, AMAELLES SAÔNE ET LOIRE pourra continuer à répondre aux besoins de ses usagers de manière efficace et rapide. Les aides à domicile et le personnel des SSIAD pourront se déplacer plus facilement et plus rapidement, garantissant ainsi un soutien et des soins adaptés aux usagers.

En conclusion, l’arrivée des 15 premières DACIA SANDERO aux couleurs d’AMAELLES marque une étape importante pour l’association RESEAU APA 71 - AMAELLES SAÔNE ET LOIRE. Ces véhicules permettront d’améliorer la qualité des services fournis aux usagers.