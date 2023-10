La Maison de la Petite Peur 2 : Construis ton château en briques

Un atelier de briques de construction proposé par la Maison de quartier Plateau Stade Clairs-Logis. Plus de détails avec Info Chalon.

L'histoire de Lego commence en 1932, quand un Danois du nom de Ole Kirk Christiansen commence à faire des jouets en bois - des cubes, des petits animaux, etc. Il décide d'appeler son entreprise Lego, qui est une contraction de deux mots danois, Leg et Godt, qui veut dire «joue bien».

Mais au départ, son entreprise ne marche pas très bien, à cause notamment de la Grande Dépression. Un jour, un représentant de commerce anglais qui vend des machines à mouler du plastique vient à sa rencontre. Ole Kirk Christiansen se rend compte que la machine produit des petites briques en plastique qui s'emboîtent les unes dans les autres. Elles ressemblent à s'y méprendre aux Lego que l'on connaît de nos jours et sont alors fabriquées et vendues au Royaume-Uni sous la marques Kiddicraft.

Quelques temps plus tard, dans les années 1950, Ole Kirk Christiansen commence à commercialiser ses premiers jeux de briques Lego, qui étaient tout simplement des copies améliorées de Kiddicraft et qui, elles, connaîtront un succès mondial au point d'être aujourd'hui le plus gros vendeur de jouets au monde.

Un succès, il faut le dire, qui a quand même été augmenté quand Lego a inventé les fameux petits bonshommes jaunes qui n'ont pas d’articulation aux genoux à la fin des années 1970.

Mercredi 25 octobre, la Maison de quartier Plateau Stade Clairs-Logis proposait un atelier de briques de constructions entre enfants ou en famille, à 10 heures, pour les 3-5 ans), 14 heures ou 15 heures 30, pour les 6-12 ans, dans le cadre de la Maison de la Petite Peur 2.

Pyramides spatiales, bases extraterrestres ou cimetières volcaniques, l'imagination des enfants est sans limite. L'occasion pour nos chères têtes blondes de passer un moment agréable entre amis ou en famille.

Cet atelier était animé par Florian Bertoletti d'Anima Briques.

Ce jeudi 26 octobre, les parents ont la possibilité de concocter des biscuits citrouilles et des doigts de sorcières à la Maison de quartier des Prés Saint-Jean, à 13 heures 30.

Et n'oubliez pas, le bal «Dia de los Muertos», dans la pure tradition mexicaine, à la Maison Verte, à 17 heures 30.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati