L’association de tai chi taoïste lance une campagne d’invitation pour les métiers de première ligne

Au moment où la crise sanitaire desserre son étreinte, l’association de tai chi taoïste de France, dont le siège est basé à Lamballe, lance une campagne de cycles d’initiation de 3 mois gratuits pour les travailleurs « de première ligne », qui ont poursuivi leur activité durant les confinements.

Ce geste de remerciement s’adresse aux professions médico-sociales, aux salariés des « commerces essentiels », aux sapeurs-pompiers, éboueurs, facteurs, personnels funéraires, etc. Tous ceux qui ont été les piliers de notre société durant cette période éprouvante.

Dès à présent et pour les semaines à venir, l’association prend contact avec les structures concernées des secteurs de : Arnay le Duc, Chalon Sur Saône, Créancey, Nolay et Saint Prix les Arnay , afin de leur permettre de faire découvrir la pratique du tai chi taoïste à leurs salariés. Les entreprises et personnes intéressées peuvent s’adresser directement à l’association.

Pour plus d’informations, Me Agnès Coulon – Leader accréditée en charge de cette campagne – 07 60 08 23 07