24 châtenoyens ont participé au concours de fleurissement 2023

Le concours communal et départemental de fleurissement a vu cette année 2023, 24 habitants de Châtenoy-le-Royal s’inscrire pour participer. Deux niveaux de concours puisque 23 étaient inscrits en catégorie « maison avec jardin ou cour » et un seul inscrit en « immeuble avec balcon ». Chaque participant s’est vu remettre une composition florale, un bon d’achat chez Jardiland et un pot de miel de l’apiculteur local Feillet père et fils et bien évidemment le diplôme.

Un résultat présenté par le Maire Vincent Bergeret et le premier adjoint Roland Bertin, entourés de maires adjoints de Madame le Sénateur Marie Mercier, ainsi que de Christophe Josserand, responsable des Espaces Verts de la ville. A noter la présence de Nathalie Bonnetain, du Comité de fleurissement du département de Saône et Loire; de Bruno Cottier, responsable des espaces verts de la ville de Chalon sur Saône sans oublier Guy Delamorinière « Monsieur 4 Fleurs » pour Chatenoy le Royal, invité pour la circonstance.

Le Maire a tenu à féliciter tous les participants pour l’effort important apporté afin de rendre la commune agréable à vivre et à voir : « Vous êtes aussi les artisans de ce Label national ville 4 Fleurs. Vous êtes tous à féliciter pour ce que vous faites pour fleurir notre ville et la rendre agréable. Nous sommes très attentifs à tout cela.» a souligné le Maire.

Rappelons que ce Concours des Maisons Fleuries est ouvert gratuitement à tous les habitants de la commune. Il comportent plusieurs catégories : maison, façades de maisons individuelles dépourvues de jardin ou espaces, immeuble avec balcons, terrasses, fenêtres ou mur fleuris donnant sur la voie publique; commerces, entreprises, structures d’accueil touristique.

Une fiche d’inscription est à disposition chaque année et à déposer dans le courant du mois de juillet afin que le Jury communal et départemental passe pour juger sur la base de différents critères. La participation est gratuite.

La commune de Chatenoy le royal a été retenu pour la cérémonie de remise des Prix Villes et Villages fleuris de Saône et Loire. Elle aura lieu au gymnase Alain Colas le samedi 3 février 2024.

Tous ont pu partager en finalité le verre de l’amitié offert par la Municipalité.

JC Reynaud