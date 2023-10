ENERGIE MOINS CHERE ENSEMBLE - Nouvel achat groupé d’électricité anti-inflation pour faire baisser la facture des Saône-et- Loiriens

Dans un contexte de hausse massive des tarifs réglementés de vente de l’électricité, qui risque de s’amplifier dès février prochain, l’UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire, forte du bilan des opérations passées, propose aujourd’hui aux Saône-et-Loiriens un achat groupé « électricité » avec une offre à -12% par rapport au prix kWh du tarif règlementé, à tarifs fixes 2 ans permettant aux consommateurs de réaliser d’importantes économies sur leurs factures. Véritable bouclier anti-inflation, cette offre est présentée sur le sitewww.quechoisirensemble.fr et l’achat groupé court jusqu’au 15 novembre 2023 inclus.

A la suite de la hausse du 10 % des tarifs réglementés d’électricité (TRV) au mois d’août et des perspectives de nouvelles hausses l’année prochaine, l’UFC-Que Choisir, déterminée à œuvrer concrètement pour le pouvoir d’achat des consommateurs, a lancé, via sa filiale, la SAS Que Choisir, un appel d’offres auprès des fournisseurs nationaux d’électricité, afin qu’ils proposent une offre attractive financièrement, et sécurisée juridiquement.

Plusieurs fournisseurs ont transmis des offres, et, après analyse, l’offre lauréate la moins disante est celle d’Octopus Energy (ex Plüm énergie, qui avait remporté le lot soutien aux « petits producteurs d’électricité renouvelable »1 en 2019). Cette offre est proposée aujourd’hui à tous les abonnés desservis par le distributeur national Enedis (hors entreprises locales de distribution).

Plus de 12 % d’économies (H.T.) par rapport au tarif réglementé du kWh d’octobre 2023

L’offre lauréate permet une réduction sur le prix du kWh (hors taxes et hors abonnement) de 12,1 % par rapport aux TRV actuels, et ce pour toutes les puissances et les options tarifaires2 (base ou heures pleines/heures creuses). Concrètement, pour un ménage chauffé au gaz consommant 3 000 kWh d’électricité par an, l’économie annuelle est de 82 euros (TTC)3. Pour un ménage chauffé à l’électricité et en utilisant 10 000 kWh par an, l’économie sur un an se monte à 266 euros (TTC). Pour les ménages habitant des logements de grandes surfaces ou énergivores, les économies

annuelles peuvent être encore plus importantes (399 euros pour une consommation de 15 000 kWh)4.

Un prix fixe sur 2 ans agissant comme un véritable bouclier anti-inflation

En application du cahier des charges, l’offre proposée par le lauréat garantit la fixité du prix de l’électricité sur deux ans5 (hors évolutions imposées par la réglementation). Dès lors, les consommateurs sont préservés sur une longue période des hausses des TRV d’autant que la perspective d’une nouvelle hausse des TRV de l’ordre de 10 % dès février 2024 a déjà été évoquée par le Gouvernement. L’offre « Energie moins chère ensemble » constitue donc un véritable bouclier anti-inflation qui devrait donc en réalité permettre des économies encore plus importantes que celles calculées sur la base des TRV actuels.

Une offre qui bonifie les économies d’énergie

En outre, les bénéficiaires de l’achat groupé sont éligibles à la « cagnotte » mise en place par Octopus Energy en cas de baisse de sa consommation énergétique. En effet, afin d’encourager les économies d’énergie, le fournisseur s’engage à un bonus tarifaire supplémentaire en cas de baisse de sa consommation énergétique. Faisant déjà partie de l’offre lauréate de 2019 de Plüm Energie, les souscripteurs avaient bénéficié en moyenne d’une réduction supplémentaire de 40 euros.

Au-delà des tarifs compétitifs, une sécurité juridique

Au-delà de l’aspect tarifaire, l’offre Energie moins chère ensemble se caractérise à nouveau par une sécurité juridique renforcée avec un contrat sûr, avec des clauses plus protectrices des consommateurs que celles classiquement proposées, ainsi que par l’implication de la Fédération UFC-Que Choisir dans le traitement des éventuelles réclamations des souscripteurs durant la première année6.

Le bénéfice des précédentes campagnes pour les Saône-et-Loiriens

Initiée en 2013 sur le gaz, et ouverte en 2016 à l’électricité, les campagnes « Energie moins chère ensemble » ont permis aux Saône-et-Loiriens de réaliser des économies significatives. Lors de la dernière campagne 2019 (la campagne 2021 avait été arrêtée en raison de l’explosion des prix sur les marchés de gros), les 1479 souscripteurs ont économisé 167 euros en moyenne sur un an, soit 246337 euros de pouvoir d’achat économisé dans le département.

Pour faire baisser les factures d’électricité, l’UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire invite donc les consommateurs à découvrir l’offre lauréate « Energie moins chère ensemble » sur www.quechoisirensemble.fr .

En cas d’intérêt, ils peuvent effectuer une simulation de leur facture annuelle et, le cas échéant, exprimer le souhait de souscrire à l’achat groupé jusqu’au 15 novembre 2023.