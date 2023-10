Halloween 2023 : La mayonnaise ne prend pas dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône

Il reste seulement deux jours avant Halloween et pourtant, dans les vitrines du centre-ville de Chalon-sur-Saône, force est de constater que nous sommes bien loin de la superbe ambiance cauchemardesque de la fin des années 90. Plus de détails avec Info Chalon.

À Chalon-sur-Saône, quand on se promène dans le centre-ville, rares sont les magasins décorés de toiles d'araignées, de citrouilles ou de personnages terrifiants. Pourtant, il y a quelques années, on ne pouvait pas y échapper.

Halloween serait-elle de plus en plus discrète dans la Ville de Niépce ?



Si vous pensez à lever la tête dans les rues piétonnes, vous ne verrez pas (ou très peu) de décorations d'Halloween. Peut-être apercevrez-vous quelques panneaux publicitaires mettant en avant des produits ou événements pour l’occasion, mais guère plus.

En dehors de la Chocolaterie-Pâtisserie Jean-Luc Genet, 40 Rue Général Leclerc, qui nous propose chaque année une pléthore de sujets et douceurs aux couleurs de la fête, l'écran géant sur la devanture du O'Tacos illuminé pour l'occasion il y a encore quelques jours, des affiches pour une soirée spéciale au Loft Club mardi et le panneau publicitaire invitant les plus jeunes à se rendre au 10.55, le complexe de loisirs au 12 Rue Paul Sabatier, c'est à peu près tout.

Popularisée aux États-Unis, la fête de Halloween tente depuis quelques années de s'imposer en Europe, portée par le commerce de la festivité, mais force est de constater qu'en France, l'engouement reste incertain.

En le transformant en un moment de détente et de plaisanterie sur le thème de la peur, la culture américaine a contrario redonné chaque année un peu plus des ailes à Samain, la première des quatre grandes fêtes religieuses de l'année celtique. Une tradition vieille de 2500 à 3000 ans, liée au culte des morts.

Mais de nos jours, Outre-Atlantique, prétexte à toutes les promotions et opérations commerciales, Halloween est désormais dénuée de toute signification culturelle ou spirituelle.

Peut-être que ce n'est qu'une phase, d'autant que la fête de Halloween est souvent évoquée dès la maternelle, et que nombre d'enfants attendent de pied ferme de sculpter leur cucurbitacée...

D'ailleurs, les maisons de quartier du Stade Clairs-Logis et du Plateau ne s'y étaient pas trompées au regard du succès de la Maison de la Grande Peur 2.

Alors, osez les citrouilles grimaçantes,les toiles d'araignées, les essaim de chauves-souris, les fantômes et sorcières volant sur leur balai, histoire de s'amuser à se faire peur en famille ou entre amis !

En espérant que tout n'est pas perdu pour les adeptes de la citrouille.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati