La vente de brioches, au profit de "Toujours Femme", s’est déroulée les 27 et 28 octobre à la sortie du "Carrefour Market" de Châtenoy le Royal.

Vendredi après-midi 27 octobre et Samedi matin 28, le CCAS de Châtenoy le Royal et l’association ̏ Toujours femme˝ en partenariat avec "Carrefour Market" vendaient des brioches pour collecter des fonds afin d’aider les personnes atteintes d'un cancer en leur apportant un soutien psychologique et moral (soins esthétiques, aides,…).

Samedi matin Vincent Bergeret maire de la commune, conseiller départemental, est venu, accompagné d’Henri Lombard adjoint et Jeanne-Marie Martin adjointe, apporter son soutien aux personnels du CCAS et aux représentantes de l’association ̏ Toujours Femme˝ qui avaient installé le stand de vente de brioches à la sortie du magasin "Carrefour Market".

La mairie, le CCAS et l’association "Toujours Femme" remercient vivement le directeur du commerce pour son implication dans cette action en faisant fabriquer les pâtisseries sur place, lesquelles étaient vendues au profit de l’association. La générosité des habitants est encore et toujours présente, les brioches étaient très demandées et se sont vendues très vite, 100 le vendredi après-midi et 100 le samedi matin.

C.Cléaux