Connaissez-vous les confitures à base d'épluchures de courges ?

Ah l'automne et ses cucurbitacées ! À partir d'octobre, les différentes courges reviennent sur tous les étals pour notre plus grand plaisir. Pour en profiter jusqu'à la dernière miette une fois la chair consommée, il est possible de réaliser une confiture avec les épluchures.

Si vous souhaitez faire des économies, introduire des gestes plus écolos dans votre quotidien, ou peut-être simplement par bon sens, ne gâchez plus les restes de vos légumes. Tout, ou presque, est utilisable d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez transformer des fanes ou des épluchures en chips, bouillon, houmous, potage ou velouté. Avec les courges, par exemple, vous pourrez griller au four les graines avec des épices pour un snack bien croquant, ou confectionner une étonnante confiture à partir des épluchures. En plus d'être délicieuse, elle sera riche en nutriments, remplie de vitamines et de minéraux.



UNE RECETTE ALLÉCHANTE

Pour réaliser votre marmelade, il vous faudra les épluchures d'une courge (environ 100 grammes), bien lavées, coupées en petits morceaux. Butternut, potimarron ou potiron, peu importe la variété de courge, mais privilégiez néanmoins des légumes issus de l'agriculture biologique - les pesticides sont surtout concentrés dans leurs peaux. Dans une casserole, versez 100 grammes de sucre avec 20 cl d'eau et laissez fondre à feu doux. Ajoutez par la suite vos épluchures et laissez mijoter une quarantaine de minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien fondantes. Au choix, vous pouvez également ajouter un demi-citron vert, de la vanille ou même de la cannelle pour un effet pumpkin spice. Mixez le tout avec un robot plongeant ou un blender. Vous pourrez varier la consistance à votre convenance, bien lisse ou avec des morceaux. Versez la confiture dans un bocal bien stérilisé, et voilà ! À consommer dans les semaines qui suivent. Une belle manière anti-gaspi de se régaler !



M.G